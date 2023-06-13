رئيس التنمية الصناعية: تدشين فرع جديد للهيئة بالبحيرة

صرح المهندس محمد عبد الكريم ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، بأنه تم تشكيل لجنة دائمة للتكويد لدراسة أي طلب لإضافة منتج مستجد غير مدرج بجدول أكواد الأنشطة الصناعية ، حيث تقوم اللجنة باستحداث كود لذلك المنتج بعد عمل دراسات مقارنة بمنتجات عالمية والربط مع مصلحة الجمارك لتسهيل إجراءات المستثمر في التصدير أو استيراد مدخلات انتاجه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية على رأس وفد من قيادات الهيئة ، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة ، والدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، وذلك لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي.

ورحب المهندس محمد عبد الكريم ، خلال اللقاء اليوم ، بالتعاون مع الجمعية والأخذ بمقترحاتهم في هذا الشأن.

وأوضح عبد الكريم ، أن الهيئة تقوم بتحديث فروعها والربط الإلكتروني بالمقر الرئيسي دعما للامركزية التي تنتهجها الهيئة ، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالقضاء علي البيروقراطية و الروتين في كافة هيئات الدولة ، كاشفًا عن انه جاري إعادة هيكلة وتطوير 5 فروع من بينهم فرع “الاسكندرية ” لتكون بمثابة مقر رئيسي لإنهاء كافة تعاملات المستثمر بما فيها التعامل على الاراضي الصناعية وغيرها من الخدمات المركزية،

وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، عن الإعداد لإنشاء فرع جديد للهيئة بالبحيرة قريبا لتخفيف الضغط على فرع الاسكندرية لتقديم الخدمات للمستثمرين بالسرعة والجودة المطلوبة.