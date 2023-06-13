السجن 3 سنوات لـ «تقاوي» بتهمة إحراز سلاح ناري ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن 3 سنوات لمُدان بإحراز سلاح ناري وطلقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير،

السجن 3 سنوات لـ "تقاوي" بتهمة إحراز سلاح ناري وطلقة ببورسعيد



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 من شهر 8 عام 2021، والمتهم فيها "م.ص.ع" وشهرته "تقاوي"، ويعمل بائع فاكهة، حيث أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا - فرد خرطوش - وأحرز ذخائر عبارة عن طلقة تستعمل على السلاح الناري، حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 1000 جنيه، عما أسند اليه ومصادرة السلاح الناري، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضيه رقم 1343 لسنة 2023 جنح الضواحي والمقيده برقم 370 لسنه 2023.