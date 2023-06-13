وزارة العمل: تسجيل وحصر عمالة غير منتظمة بالوادي الجديد

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد بشأن استكمال عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفه بمدينة الخارجة “محطات تنقية المياه” تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التى توفرها المديرية لتلك الفئة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتلك الفئة وتوفير كافة الخدمات الممكنة لها واستمرار عمليات الحصر والتسجيل لها فى أرض الواقع بمواقع العمل داخل المشروعات الكبرى التى يجرى تنفيذها فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديريات .

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة ، انه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن برنامج الدولة في حياة كريمة لجميع المصريين وبناء على التكليفات الرئاسية الأخيرة أثناء احتفالات الدولة بعيد العمال ، وفي إطار توجيهات وزير العمل بالاهتمام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة ، قامت المديرية بتشكيل لجنة من وحدة العمالة غير المنتظمة لحضر وتسجيل تلك الفئة بمحظات تنقية المياة بمدينة الخارجة على ارض الواقع ، كبداية لشمولهم ضمن المنظومة التى تم إعدادها والعمل من خلالها لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة .

وأضاف مدير المديرية، ان عمليات الحصر والتسجيل تتم بالتعاون والتنسيق مع المحافظة ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، مؤكداً حرص المديرية على استكمال تلك العمليات لحصر وتسجيل تلك الفئة من خلال الأجهزة التابعة لها ، من اجهزة التفتيش العمالى ، ومكاتب السلامة والصحة المهنية داخل قرى ومدن المحافظة لتوفير الحياة الكريمة لها ولأسرها حيث انها من الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر فى بيئات العمل المختلفة.

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