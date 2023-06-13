التنمية الصناعية: الانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا

أعلن المهندس محمد عبد الكريم ، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونياً بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسي من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافي لإحداثيات المصنع ، وغيرها من الجهود التى أثمرت عن إنهاء كافة المعاينات المتأخرة بالهيئة و المتراكمة على مدار سنوات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية على رأس وفد من قيادات الهيئة ، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة ، والدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، وذلك لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن تطوير آليات العمل بفضل الجهود الدؤوبة لأبناء الهيئة، و التيسيرات غير المسبوقة التى تم تقديمها خلال الشهور الماضية بدعم كبير ومتواصل من مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة انعكست على ارتفاع معدلات أداء الهيئة وخدماتها الصناعية ففي دراسة مقارنة بين معدل إصدار التراخيص خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022 ومقارنتها بالفترة من يوليو 2022 حتى مايو 2023 فقد شهدت 26 % زيادة في إصدار رخص التشغيل في حين زاد معدل إصدار السجل الصناعى بنسبة 38% خلال نفس الفترة كما زادت نسبة تخصيص الاراضي الصناعي بنسبة 183 %.

وأكد أنه تم رصد 47 % انخفاضاً في كم الشكاوى الواردة للهيئة بعد حزمة الإصلاحات الإجرائية و التيسيرات والحوافز التى تم إقرارها مؤخرًا . وجميعها إحصاءات مبشرة ومشجعة على مواصلة المزيد من العمل الجاد للتيسير.

وأفاد عبد الكريم أن الهيئة قامت مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، واتحاد الصناعات والحماية المدنية، وذلك لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، لتوسيع دائرة الاختيار أمام المستثمر تيسيرا عليه في استخراج التراخيص الصناعية في أسرع وقت .