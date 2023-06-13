شاب بالغردقة يرد مبلغ 758 ألف جنيه حولت إليه بالخطأ

أعاد شاب يدعي محمد نوح، البالغ من العمر 34 عاما، والمقيم بمدينة الغردقة، مبلغ 785 ألف جنيه لصاحبها، بعدما تم تحويل المبلغ على حسابه الشخصى عن طريق الخطأ.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اتصالا من موظف البنك يفيد بأنه تم تحويل مبلغ مالى كبير لحسابه الشخصى من خارج البنك وليس من حساب خاص بالبنك، على الفور كشف عن الحساب من خلال كارت البنك، وعلم أن المبلغ 785 ألف جنيه.

وعقب علمه، عاود الشاب محمد نوح، الاتصال مرة أخرى بالبنك، وقرر أن يرد المبلغ ويسليمه لصاحبه لعدم قبولى بأى مبالغ لا يستحقها،

وقال نوح: لا هذه الفلوس مشيرا إلى أنه لا يستحقها، وهذا ما تربينا عليه منذ الصغر، وحرص نوح على رد المال لأصحابه، وتم إعادة المبلغ للحساب الذى المرسل منه.