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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يبحث مع سفيرة فرنسا الأوضاع في لبنان والمنطقة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مع سفيرة فرنسا آن غريو تناول الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان إلى بيروت.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم، يجتمع ميقاتي مع سفيرة فرنسا في السرايا، ويجري معها جولة أفق تتناول الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين يوم الأربعاء وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مبعوثا شخصيا له إلى لبنان، نظرا للأزمة المتفاقمة هناك.

وترتبط فرنسا بعلاقات وثيقة مع لبنان كسلطة انتداب سابقة.

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