التنمية الصناعية: إنهاء العمل بالمكاتبات الورقية والربط إلكترونيا بين إدارات الهيئة

أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، أن دور الهيئة لم يقتصر في التيسير على الإجراءات الداخلية فقط بل امتد دورها للتدخل لدى الجهات المعنية للتيسير وسرعة الانجاز، ولكن يمتد لاكثر من ذلك لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتطورة لخدمة الاستثمار الصناعي في كافة انحاء الجمهورية ،

وشرح عبد الكريم ، ما قامت به الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لخدماتها تمهيداً لتقديمها أونلاين للمستثمرين، من خلال فرق عمل تعمل بجهود متواصلة حيث استعرض لوحة المتابعة الالكترونية لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات الهيئة المقدمة للمستثمر الصناعي والتى تحدث لحظيا (لايف) فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية للرصد ومتابعة زمن التنفيذ.. وأداء الفروع، وكذا معدلات استجابة الهيئة لطلبات وشكاوى المستثمرين من خلال خدمة العملاء وغيرها من المؤشرات مما يعطى رؤية محدثة لتقييم الأداء والوقوف على أية عراقيل ووضع حلول فورية لها.

وعلى صعيد تحسين وتطوير الاتصال الخارجي و الداخلي لدى الهيئة ، أشار عبد الكريم إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات ميدانية مكثفة لقيادات الهيئة للمناطق الصناعية في 12 محافظة فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة مع جمعيات وروابط المستثمرين والأحزاب المختلفة لدعم التواصل بمجتمع الأعمال ، وعلى الصعيد الداخلى أفاد رئيس الهيئة بأنه جاري حاليًا إنهاء العمل بالمكاتبات الورقية والربط إلكترونياً بين إدارات الهيئة حيث انتهت الهيئة فعليًا من مسح 18 مليون أصل مستندي لحفظها رقمياً لتسعير وتيرة الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية على رأس وفد من قيادات الهيئة، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة ، والدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، وذلك لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي.

أضاف المهندس محمد عبد الكريم ، كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى الهيئة باستحداث وتفعيل نظام متعدد المراحل يتم من خلالها استقبال الشكاوى والطلبات والشكاوى على مدار الساعة من خلال الخط الساخن ومواقع التواصل و تمريرها فى برنامج داخلي بين كافة إدارات الهيئة المختصة بحيث يتم متابعته حتى يتم التنفيذ والرد على العميل صاحب الشكوى.