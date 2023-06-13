أجرى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عبد العظيم سالم، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي بمركز ومدينة سيوة.

بدأت الجولة بالاطمئنان على مركز توزيع الأسئلة، ووصولها للجان في الوقت المحدد لها دون تأخير، ثم توجه إلى لجنة سيوة المشتركة، وتحدث مع الطلاب حول الامتحان، واطمأن على وجود الإشراف الطبي، ووجود أجهزة الإنذار الإلكترونية، بجانب ذلك تم التأكيد على توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال مدة الامتحان حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي مادة "النحو".

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة المتابعة مع غرفة العمليات في حال وجود أي شكاوى أو رصد أية معوقات، مشيرا إلى أن لجان المتابعة اليومية المنتشرة على مستوى المحافظة تعمل جاهدة على تذليل كافة المعوقات وتنظيم سير أعمال الامتحانات، وذلك في ضوء القواعد المنظمة، بما يوفر المناخ الملائم للطلاب والطالبات خلال أدائهم الامتحان.

وفي نهاية جولته التفقدية تابع رئيس أزهر مطروح مقر الاختبارات الشفوية باللجان المخصصة لها، مشددا علي ضرورة مراجعة ملفات الاختبار والتأكد من جودتها من قبل مسئول الحاسب الآلي.

“رئيس أزهر مطروح” يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية بسيوة

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