الصين تعقيبًا على انضمام أمريكا لليونسكو: المنظمات الدولية ليست ساحات للألعاب الجيوسياسية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين اليوم الثلاثاء، إن المنظمات الدولية ليست ساحات للألعاب الجيوسياسية؛ وذلك تعقيبًا على قرار الولايات المتحدة بالانضمام مجددا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأشار وانج -خلال مؤتمر صحفي- إلى أنه “لا يمكن للولايات المتحدة أن تأتي وتذهب كما يحلو لها”، معربا عن أمله في أن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية هذه المرة وأن يكون لديها نية لدعم التعددية وتعزيز التعاون الدولي، وفقا لما أوردته شبكة “سي جي تي إن” الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف المتحدث الصيني “أن تكون عضوا في منظمة دولية هو أمر جدي للغاية، وإذا كانت الولايات المتحدة صادقة في الانضمام هذه المرة عليها أن تظهر صدقها في الالتزام بالقواعد الدولية واحترام سيادة القانون الدولي”.

وحث وانج الولايات المتحدة على الوفاء بفعالية بالتزاماتها الدولية كدولة مسؤولة، بما في ذلك سداد المستحقات التي تدين بها لليونسكو في أقرب وقت ممكن.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد انسحبت من منظمة اليونسكو في نهاية عام 2018، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أمس الأول الأحد أن واشنطن أخطرت الوكالة الأممية بشكل خاص باهتمامها بالانضمام لها مرة أخرى، وقد جمعت الولايات المتحدة نحو 500 مليون دولار من المستحقات غير المسددة لليونسكو.