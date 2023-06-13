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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام غينيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره منتخب غينيا، غدًا الأربعاء في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. 
وتنشر «البوابة نيوز» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام غينيا. 
وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح.

الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.
ومن المقرر أن يختتم الفراعنة تدريباتهم اليوم الثلاثاء بالمغرب استعدادًا لمباراة الغد أمام غينيا. 

منتخب مصر التشكيل المتوقع غينيا