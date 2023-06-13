تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام غينيا

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره منتخب غينيا، غدًا الأربعاء في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وتنشر «البوابة نيوز» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام غينيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح.

الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

ومن المقرر أن يختتم الفراعنة تدريباتهم اليوم الثلاثاء بالمغرب استعدادًا لمباراة الغد أمام غينيا.