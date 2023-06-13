رئيس جامعة المنوفية يهنئ المحافظ بالعيد القومي

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بخالص التهنئة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وجميع القيادات التنفيذية ومواطني المحافظة بمناسبة الاحتفال السنوى بالعيد القومى لمحافظة المنوفية الذي تحتفل به المحافظة يوم ١٣ يونيو من كل عام بذكرى حادثة دنشواى، تلك الملحمة التي جسدت بطولة وتضحيات أهالى المنوفية ضد الاحتلال الإنجليزي، والتى تعد مثالاً للعزة والكرامة والوطنية.

كما أشاد رئيس الجامعة بما تشهده المحافظة خلال هذه الفترة من تطور وتنمية على كافة المستويات، مثمنا جهود محافظ المنوفية وخطته الطموحة لتطوير جميع المناطق بالمحافظة والمرافق والبنية التحتية، وأعمال الرصف والكبارى وتمهيد الطرق، والنهوض بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وحقق الكثير من الإنجازات الهامة بالمحافظة.

وأكد القاصد، أن هناك تعاون دائم ومثمر بين الجامعة والمحافظة فى شتى المجالات لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، والعمل فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة لجميع المحافظات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقائد التنمية الشاملة.