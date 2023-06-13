قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إغلاق مجمع المطاعم لمدة 72 ساعة، لمعاينة المبنى بالكامل وإزالة التعديات والإشغالات داخله، ومراجعة كافة إجراءات السلامة العامة والأمان والحماية المدنية، وذلك عقب حادث إصابة فتاتين نتيجة سقوط أسانسير المجمع.

بعد سقوط أسانسير..محافظ بورسعيد يقرر إغلاق مجمع المطاعم 72 ساعة

ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة من حي المناخ والجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد والأمن والحوكمة والإسكان والشئون القانونية لمعاينة مجمع المطاعم، والتأكد من توافر إجراءات الامن والسلامة حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

وكان محافظ بورسعيد قد زار الفتاتين المصابتين بمستشفى السلام، ووجه بتوفير كافة الرعاية الطبية والصحية لهما لحين تماثلهن الشفاء.

وكان مستشفى السلام بورسعيد، قد استقبل يوم الجمعة الماضية الموافق 9 يونيو الفتاتين: مني هشام محمد 21 عامًا، ومنه هشام محمد 25 عامًا، مصابين باشتباه كسر في الساق والحوض، اثر سقوط "أسانسير" مجمع المطعم بهما.