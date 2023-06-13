"ملخص ما سبق" مجموعة قصصية جديدة لعلي قطب

صدر حديثا عن دار العين للنشر، المجموعة القصصية "ملخص ما سبق"، للكاتب علي قطب، والمجموعة حصلت على جائزة المجلس الأعلى للثقافة للمواهب الأدبية "دورة خيري شلبي".

تدور أحداث المجموعة في إطار تشويقي، لتتبع مصائر شخصيات محفورة في عمق ذاكرتنا، تخيلنا أنها أنهت رحلتها في عالم آخر، يستحضرها المؤلف لينسج لنا قصصًا درامية، ويضع أبطاله في زمنٍ جديد ليقلب حياتهم رأسًا على عقب.

علي قطب كاتب ومهندس مصري من مواليد محافظة الغربية، حاصل على درجة الماجستير في هندسة الري.

صدر له أربع روايات هي: "كل ما أعرف، أنثى موازية، ميكانو، الانتظار"، نشر في مجموعات قصصية مجمعة منها: "غموض في مصر القديمة، يتذكرها دائما"، كما كتب قصصا للأطفال في مجلتي علاء الدين وقطر الندى وترجم قصة الأطفال "حكاية الأرنب بيت بيتر"

عن الإنجليزية، له مقالات نُشرت في مجلات "مكة، القافلة، منشور، أدب ونقد، إضاءات، الحكاية، الكتابة"، وحاصل على جوائز ثقافية منها "جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في أدب الطفل، وجائزة ساويرس الثقافية، وجائزة وزارة الشباب والرياضة، وجائزة إحسان عبد القدوس، وجائزة أي ريد للقصة التاريخية، وجائزة المجلس الأعلى للثقافة للمواهب الأدبية "دورة خيري شلبي"، تكريم مركز عدن للدراسات بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وجائزة أفضل قصة قصيرة على مستوى جامعات مصر.