الزمالك يواصل استعداداته للقاء فاركو بالكأس.. صور

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

من تدريبات الزمالك اليوم

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم .

وشهدت الجلسة الحديث عن العديد من المواقف الفنية داخل الملعب، بجانب شرح العديد من الجمل الخططية المراد تنفيذها في المران.

من تدريبات الزمالك اليوم



وانتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية عقب إنتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخاض أحمد بلحاج مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

من تدريبات الزمالك اليوم

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.