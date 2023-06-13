آية مدني تعلن موافقتها على اتفاقيات دولية لتحديث مترو الأنفاق

أعلنت النائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على اتفاقيتين دولتين، الأولى لتحديث خط المترو الأول بالقاهرة، والثانية لتأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.

وقالت النائبة آية مدني في كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أوافق على تعديل المنحة نظرا لأهميتها حيث إن الخط بحاجة إلى التطوير والتحديث ويستوعب أكثر من ٢ مليون راكب يوميا".

وأضافت: "كما أوافق على المنحة أيضا خاصة أنها تعزز الموازنة العامة وتخفف عنها عبء تمويل الأعمال".

وقد وافق مجلس النواب علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023.

كما وافق المجلس أيضا على منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022، بمبلغ 1.850.260 يورو ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023، والموافقة علي نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2023.