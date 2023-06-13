"عوض" تتفقد سير العمل بمجلس مدينة دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل بالأقسام المختلفة.

وخلال متابعتها لمنظومة العمل بإدارة الايردات، شددت "محافظ دمياط " على الدفع بتلك المنظومة لتحصيل المتأخرات ، مؤكدة على تغطية العجز بالقسم من خلال الندب لموظفين بالوحدات المحلية القروية و الجهات الأخرى، بما يضمن تحقيق طفرة بتلك الخطة خلال الفترة القادمة.

فيما وقد بحثت "المحافظ " عدد من ملفات العمل بالوحدة واطلعت على الموقف التنفيذى بكل ملف خاصة ملف التصالح فى مخالفات البناء و كذلك سير العمل بالمركز التكنولوجي وآلية التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين، مشددة أيضًا على ضبط منظومة الانضباط الادارى للعاملين بالوحدة ، كما أكدت أنه يتم متابعة ذلك بشكل دورى من خلال فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية.

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا موسعًا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ومديرى عدد من الادارات بكل وحدة ، حيث تابعت خلاله سير منظومة العمل بعدد من الملفات وما تم تحقيقه من جهود خلال الفترة الأخيرة.

هذا وقد بحثت " المحافظ " آلية تخطى أى معوقات قد تبطىء منظومة العمل، حيث أكدت على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال بنطاق كل مركز ومدينة، وتعزيز الجهود بين الادارات بكل وحدة محلية ، مؤكدة أيضًا على الدفع بالإجراءات الجارى تنفيذها للانتهاء من ملفات التصالح فى مخالفات البناء، وكذلك إنجاز العمل بمنظومة الايردات وتحصيلها بشكل دورى .

وفى سياق متصل، وجهت "الدكتورة منال عوض" بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمعدات وسيارات جمع القمامة بما يحقق عملها بشكل جيد والارتقاء بمنظومة النظافة، مشددة على المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها وتقديم تقرير دورى بشأنها، كما وجهت تعليماتها الى رؤساء القرى بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمتابعة موقف المحاصيل المزروعة وتوريد محصول القمح لهذا الموسم ، كما أكدت على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " للانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بها وفقًا للخطط الزمنية المحددة.