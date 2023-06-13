وزير الخارجية العراقي: داعش تحتاج فوضى لدخول أي دولة

قال فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية، إن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن تم بناؤها من قبل حكومات الدول الثلاث، وحماية هذا المسار مهم لأن له اتجاهات مختلفة، وهذا المسار سياسي وله ثقل دبلوماسي سواء في المحيط العربي أو الإقليمي والعالمي، والتنسيق بين هذه الدول الثلاث مهم للغاية ويؤثر إيجابيا على الوضع العربي.

وأضاف "حسين" في حواره لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العراق واجه تحديات كبيرة منذ عام 2003 أولها كان القتال الداخلي، والتحدي الكبير كان وجود القاعدة وعصابات داعش، ووصل إلى حدود بغداد وأربيل، وكان ذلك خطرا للغاية، وتم تدمير العديد من المدن وسيطرة هذه العصابات على المدن، وكان التحدي مواجهة داعش الإرهابية، وهي لم تكن منظمة محلية بل عالمية.

وتابع: "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للحرب على الإرهاب تشكل وواجه الدواعش، ونحتاج إلى تعاون دولي لمواجهة هذه المنظمة الإرهابية، وعندما دخل الأمريكان العراق لم يكن هناك دواعش، وولدت بعد مدة، وهي تحتاج إلى حالة فوضى بأي دولة، لذلك فنحن قلقون حول السودان".