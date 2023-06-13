نائب محافظ البحيرة: إزالة 492 مبنى مخالفا

قال الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن المحافظة نجحت منذ بدء تنفيذ الموجة 21 وحتى الآن في استرداد ١٨٢ ألف متر مربع بعد إزالة ٤٩٢ حالة مباني مخالفة على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، مؤكده علي استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم ، ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 .

وقالت نائبة المحافظ إنه يتم توزيع الأشجار على النحو التالي ( 34850 شجرة بدمنهور - 40000 شجرة بكفر الدوار - 34300 شجرة بحوش عيسى - 12200 شجرة بالرحمانية - 23400 شجرة بابوحمص - 22900 شجرة بايتاي البارود - 22400 بالدلنجات - 23300 بكوم حمادة - 12050 ببدر - 12300 بالمحمودية - 22000 ابو المطامير - 12000 بادكو - 12000 برشيد - 16600 بشبراخيت)

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلي أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

كما اطمأن وزير التنمية المحلية، على متابعة معدلات تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية علي أرض محافظة البحيرة والتي إنطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى .

أكدت الدكتورة نهال بلبع، أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة بالقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، وقالت بلبع الي أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، مثمنه الدعم والجهود الكبيرة التي توليها وزارة التنمية المحلية لدعم محافظات الجمهورية وتنميتها وعلي رأسها محافظة البحيرة والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين.