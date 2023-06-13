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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميدو: طارق حامد أفضل من كانتي واتحاد جدة سيدفع ثمن رحيله

طارق حامد
طارق حامد
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علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على رحيل طارق حامد، عن صفوف اتحاد جدة السعودي، بعد تعاقد الأخير مع لاعب الوسط الفرنسي، ناجولي كانتي، نجم وسك تشيلسي الإنجليزي.

وقال ميدو، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «طارق حامد أفضل من  كانتي قرار رحيل طارق عن  اتحاد جدة سيدفع ثمنه الفريق في الموسم القادم.. تذكروا كلامي جيدا مثلما قلت لكم الموسم الماضي بإن رغم الانتقادات الموجهة لصفقة انضمام طارق بإنه سيكون أهم لاعب في الفريق!!  الدوري السعودي».

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن نجولو كانتي سيوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة، اليوم الثلاثاء، مشيرًا أن الاتفاق تم على كافة تفاصيل الصفقة.

وانتقل طارق حامد، إلى صفوف، اتحاد جدة، مطلع الموسم الجاري، من صفوف الزمالك، في صفقة انتقال حر، ونجح في قيادة الفريق في التتويج ببطولة دوري روشن السعودي.

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