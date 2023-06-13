بعد إنهاء أعمال الصرف الصحي.. عودة حركة السير بمدخل الصعايدة بالمدامود بحري بالأقصر

أعلن العميد أحمد الهواري رئيس مدينة الزينية شمال الأقصر، أنه تم اليوم الثلاثاء، إنهاء كافة أعمال الصرف الصحي لوصلة الصعايدة بالمدامود بحري، لخط الطرد الـ٧١٠ مللي، بداية من خط الديكوفيل حتى الطريق الزراعي السريع مصر – أسوان، بطول حوالي ١٢٠ متر تقريبا، وعودة حركة السير والمرور على مسارها الطبيعي للأهالي والسيارات.

وأوضح الهواري، أن اليوم الأول تم فيه استكمال أعمال وصلة الصعايدة للطريق الزراعي السريع مصر - أسوان لخط طرد الـ٧١٠ مللي، حيث تم الانتهاء من لحام المواسير الخاصة بهذا الخط، وحفر ما يقارب ٦ أمتار من الجهة القبلية إلى الجهة البحرية، وذلك بالموازاة لخط الديكوفيل استعداداً للحفر للوصلة الأساسية المراد حفرها، وهي من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية للطريق الزراعي السريع، وجاري العمل في لحام عدد ٢ كوع ٤٥ وذلك لوصل الخط الجنوبي الشمالي بالشرقي الغربي.

وأضاف، على مدار اليوم الثاني للأعمال، تم الانتهاء من لحام عدد ٢ كوع زاوية ٩٠ سم، وذلك لاستعدال الخط من الناحية الجنوبية الشمالية إلى الناحية الشرقية الغربية المؤدية إلى اتجاه الطريق الزراعي السريع مصر - أسوان، كما تم حفر ما يقارب ٢٠ متر على طول الخط ونزول ٣ ماسورة قطر ٧١٠ مللي، وجارى استكمال أعمال الحفر لنفس اتجاه الخط لنزول باقي المواسير دون أي معوقات.

وأشار الهواري، إلى أنه تم العمل من قبل معدات قرية المدامود بحري برش المياه منعا للأتربة، نتيجة الحفر بداية من أول مدخل الصعايدة المتفرع من الطريق الزراعي السريع مصر - أسوان حتى نهاية الحفر، وذلك تحت إشراف نائبي رئيس المركز يوسف جلال وحجازي النحاس، وعنتر هلالي رئيس قرية المدامود بحري، وحسب الله احمد محمد نائب مدير عام مشرفي تنفيذ شركة المقاولون العرب.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لسير أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، وفى إطار متابعة سير أعمال الصرف الصحي بمدينة الزينية المنفذة من قبل شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، والمعلن عنها سابقاً والتي ترتب عنها تغيير في بعض خطوط سير المركبات.

وكان مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر، قد أعلن عن غلق مدخل الصعايدة بالمدامود بحري، يوم الأحد الماضي، للقيام بتنفيذ أعمال الصرف الصحي لوصلة خط طرد الـ ٧١٠ مللي، بداية من كوبري الصعايدة حتى خط الديكوفيل على مساحة ١٢٠ متر تقريبا، بناءا على سير أعمال شركة المقاولون العرب المنفذة لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية.

وضمت المناطق المتأثرة لهذا الغلق نتيجة هذه الأعمال، نجع الصعايدة بالمدامود بحري، وتم اتخاذ الطريق البديل، وهو مدخل العطيات بالمدامود قبلي، مرورا بنجع على زيدان ونجع الجروات والمعهد الديني ثم نجع الصعايدة بالمدامود بحري، أما بخصوص حركة السير لباقي النجوع بالقرية، وهى نجع الناصرية والخلاليف وعلى عرنوط وآل عبدالهادى ونجع جاد الكريم، تم التحرك والسير بمدخل كوبري غالب مرورا بالطريق الجانبية الكرنك الشرقية ومرشح المياه بالمدامود بحري حتى آخر نجع جاد الكريم وباقي النجوع المجاورة.

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (1)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (2)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (3)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (4)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (5)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (6)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (7)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (8)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (9)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (10)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (11)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (12)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (13)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (14)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (15)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (16)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (17)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (18)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (19)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (20)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (21)

إنهاء أعمال الصرف بالمدامود (22)