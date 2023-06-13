بارزاني يرحب بالمصادقة على الموازنة الثلاثية الاتحادية العراقية



رحب نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان العراق، بالمصادقة على الموازنة الثلاثية الاتحادية العراقية، متأملا أن تتحول إلى خريطة طريق جيدة للتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي وتمهد أرضية ملائمة للاستثمار.

وقال بارزاني في بيان صحفي صدر عن رئاسة الإقليم، نشد على أيدي كل السادة الذين عملوا بإخلاص من أجل مصالح المواطنين والمساواة بين أبناء شعب العراق.

وتأسف بارزاني على مناقشات مجلس النواب والتصرفات غير الصحيحة تجاه حقوق إقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها من جانب بعض النواب فما حدث لا يتفق مع مبادئ الاتفاقية السياسية لتحالف إدارة الدولة، مبينا بأن هذا التوجه وطريقة التعاطي لا تخدم العملية السياسية وأوضاع ومستقبل العراق.

وقال بارزاني، ينبغي تنفيذ قانون الموازنة العامة بصورة عادلة مع مراعاة مكانة إقليم كوردستان ككيان سياسي دستوري، وكذلك المناطق المتنازع عليها وحقوقهما ومصالحهما ويجب أن تكون هناك تطمينات كاملة بأن المستحقات المالية ورواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان لن تعترضها عقبات ولن يتم إغفالها لأسباب سياسية.

وأكد بارازاني، أن مناقشة الموازنة العامة هو مصدر قلق عميق، وأثبتت هذه الحقيقة مرة أخرى أن انقسام الأطراف الكوردستانية يلحق الضرر بإقليم كوردستان، موضحا أننا نستطيع من خلال الإرادة السياسية المشتركة ومراعاة المصلحة العامة أن نتخذ من ذلك فرصة لتعزيز الثقة بيننا وإعادة تنظيم بيتنا بصورة أفضل، وتهدئة التوترات وحل الخلافات من أجل تعزيز قوة العراق وإقليم كوردستان.