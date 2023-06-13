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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شولتس: سندعم أوكرانيا بدبابات ومدفعية ومضادات للطائرات

أولاف شولتس
أولاف شولتس
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الإثنين، إن بلاده ستدعم أوكرانيا بعتاد من دبابات ومدفعية ومضادات للطائرات "طالما كان ذلك ضروريا"، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وجاء تصريح شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك في الإليزيه مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البولندي أندريه دودا.

يذكر أن المستشار الألماني أبدى قبل يومين رغبته بإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع المستشار الألماني في الوقت الراهن.

وكانت آخر مكالمة هاتفية بين الرئيس بوتين، والمستشار أولاف شولتس في سبتمبر 2022.

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