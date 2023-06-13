الثانوية العامة 2023|"التعليم" تشدد على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023، اليوم الثلاثاء امتحاني الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بامتحانات الثانوية العامة.

من جهته وجه وزير التعليم بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

و أكد الوزير أن أية حالات غش تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية أمس من رصد حالة غش واحدة، حيث تم ضبط طالب بلجنة بفاقوس بالشرقية، ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التربية الوطنية، تم ضبط حالتين باستخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وذلك على النحو التالى: تم ضبط طالب بلجنة بسوهاج، وطالب بلجنة بشرق المنصورة، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ووجه حجازي، باستدعاء الملاحظين على اللجان المذكورة؛ للتحقيق معهم من خلال الشئون القانونية بالوزارة.

وتم استبعاد اثنين من الملاحظين بلجنة بسوهاج لتسهيلهما عملية الغش فى مادة التربية الدينية داخل اللجنة، وإحالتهما للشئون القانونية، وذلك بعد رصدهما من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة بأحد اللجان الفرعية بالمحافظة.