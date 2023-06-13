وكيل خطة النواب يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الصحة بسبب مستشفى الإدمان بسوهاج

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة ضد وزير الصحة د خالد عبد الغفار بشأن التأخير الشديد والتقاعس فى تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى الإدمان ببلصفورة فى جنوب مدينة سوهاج والذى بدأ العمل فيه منذ أكثر من 7 سنوات ولم تنتهى الأعمال حتى الآن.

وذكر "سالم" في طلب الإحاطة أن هذا التأخير تم بدون توضيح لأسباب هذا التأخير الكبير مع عدم الإعلان عن خطة الوزارة بخصوص مواعيد الانتهاء والتشغيل أو وجود جدول زمني واضح لهذا الصرح الطبي الهام الذي من المنتظر أن يخدم قطاعا كبيرا من المرضى .

ومن ناحية أخرى أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن نسبة التنفيذ فى مشروع إنشاء مستشفى الإدمان ببلصفورة وصل إلى 60% على مراحل ثم توقف العمل بدون مبرر مما زاد الضغط على مستشفى الصحة النفسية بمدينة سوهاج والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 سرير فقط ما أدى إلى إحداث تكدس شديد بالمستشفى و قائمة انتظار لعدة أسابيع لمرضى الإدمان .

وأوضح "سالم" أن مستشفى علاج الإدمان ببلصفورة يعد الأول من نوعه على مستوى الصعيد والثالث على مستوى الجمهورية ويقام على مساحة 6000 متر مربع و أن المشروع يضم مبنى المستشفى المكون من ثلاثة طوابق وبوابة رئيسية وغرفة أمن وغرفة للنفايات ومبنى الكهرباء بالإضافة إلى منطقة ترفيه وملاعب .