زوار ولكن مرعبين| تمساح عملاق يظهر في بركة سباحة منزلية في فلوريدا.. حيوان يشبه الديناصور يفاجئ فتاة في فناء المنزل.. ودب أسود على شاطئ في خليج المكسيك

في كثير من الأحيان تظهر حيوانات شرسة وتمثل خطورة كبيرة على البشر في أماكن خاصة بالإنسان، مما يسبب ذعرا كبيرا ولكنها مجرد زيارات يقوم بها الحيوانات للبشر فبعضها يسبب أضرارا وبعضها يمضي في سلام تام، فهناك بعض التشابهات بين المشاعر الخاصة بالإنسان والحيوان وليس البشر وحدهم من لديهم القدرة على الأحاسيس المختلفة والمشاعر مثل الألم والخوف والحب واحيانًا.. الانتقام فهذه المشاعر تمثل أهمية كبيرة للإنسان والحيوان.

زيارات "سريعة".. ولكنها تسبب ذعرًا كبيرًا لبني البشر

تمساح عملاق يظهر في بركة سباحة منزلية في ولاية فلوريدا

ظهر في حوض للسباحة خاص بعائلة في ولاية فلوريدا الأمريكية تمساح عملاق تفاجأت بة العائلة وقاموا بطلب المساعدة من خدمة الإشراف على الحياة البرية في الولاية، للإمساك بالتمساح الذي يصل طوله لـ10 أقدام.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن الخبير في اصطياد التماسيح، تود هاردويك، قوله: "مجرد تمساح أراد الاستمتاع بالسباحة".

وأضاف هاردويك: "من أصعب الأمور التي يمكن أن يواجهها من يمسك التماسيح، انزلاقها بسبب الماء. وصل التمساح إلى بركة السباحة عن طريق فجوة في الفناء الخلفي للمنزل، حيث تسلل من إحدى القنوات المائية".

وأظهر مقطع فيديو عملية الإمساك بالتمساح وإعادته إلى المياه المالحة.

دب أسود على شاطئ مزدحم في خليج المكسيك

فوجئ رواد الشواطئ في خليج المكسيك بولاية فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع بظهور دب أسود على الشاطئ، ولكن تلك الدب لم يسبب الذعر لرواد الشاطىء، ولكنهم قاموا بالتقاط صور للدب الأسود الصغير وهو يسبح على الشاطئ.

وكان المصطافون على الشاطئ يشاهدون الدب وسط ذهول كبير، ويبدو أن الدب استمر في الهروب إلى الكثبان الرملية القريبة.

بينما يمكن العثور على الدببة السوداء في أي مكان تقريبا في الولاية، وقالت مؤسسة فلوريدا للأسماك والحياة البرية "FWC" إن الدببة تفضل مزيجًا من الأخشاب المسطحة والمستنقعات وتلال البلوط للعيش.

حيوان يشبة الديناصور يفاجئ فتاة في فناء المنزل

ظهر في مقطع فيديو نشرته فتاة أسترالية حيوان مخيف يشبة الديناصورات، مما تسبب في خوف شديد لمتابعي تلك الفتاة بعد مشاهدة الفيديو، لاحظت الفتاة أن الحيوان يتجول في فناء المنزل.

ذكرت الفتاة أنها عندما تحققت منه اكتشفت أنه حيوان الغوانا، وهو يعد نوعا من أنواع السحالي الكبيرة، التي تعيش عادة في أستراليا، ويصل طول بعضها إلى نحو 3 أمتار.

هناك بعض المشاعر المشتركة بين الإنسان وبعض الحيوانات.. فما هي ؟

توصل بعض العلماء أن هناك علاقة كبيرة بين البشر والحيوان، فهناك بعض الحيوانات المنزلية التي يمكن أن تعيش مع الإنسان والبعض الآخر لا يمكن العيش معه، فمثلًا الكلاب تعتبر من اشهر الحيوانات الأليفة التى يحتاج لها الكثير من الناس ويقبلون على شراء أنواع الكلاب المختلفة، وهناك بعض الحيوانات المفترسة التي تمتلئ بها الغابات والحدائق ولايمكن للإنسان العيش معها لأنها تمثل خطورة كبيرة علية، فتلك الحيوانات يمكن للبشر مشاهدتها بحذر شديد وعلى مسافة كافية لعدم حدوث أي ضرر.

الحيوانات مصدر كبير للسعادة .. فوائد تربية الحيوانات الأليفة في المنزل

تربية الحيوانات الأليفة في المنزل له دور كبير في تحقيق السعادة والبهجة لكل أفراد العائلة، فهناك بعض العائلات تهتم بوجود الحيوانات الأليفة في المنزل ويكون للحيوان دور مهم وأساسي لتحقيق السعادة ، والاهتمام بمواعيد طعام وعلاج تلك الحيوانات فهم يمثلون أهمية كبيرة داخل المنزل ويجب رعايتهم مثل رعاية كل فرد من أفراد العائلة.

أثبتت بعض الدراسات أن تربيه الحيوانات الأليفة يقوم بالمحافظة على المعدل الطبيعي لضغط الدم في جسم الإنسان، ويقلل من نسبة الحساسية أوالإصابة بالربو للأطفال في أعمار مبكرة ولكنة في حالة إذا كان الطفل نفسه لا يعاني من حساسية ضد الحيوانات.

ومن أهم الحيوانت الأليفة التي تساعد الإنسان وتوفر الحماية الكاملة لمستخدميها هي الكلاب، فدائما يتساءل الجميع عن أفضل أنواع الكلاب للحراسة، وذلك لأن كلب الحراسة من أكثر أنواع الكلاب التي يهتم الإنسان بشأنها لتحقيق الأمن في المنزل.

ويفضل الكثيرين اقتناء كلب الحراسة لكونه من الكلاب متعددة المهام داخل المنزل، فهي مخصصة لحمايتك وحماية أسرتك من المخاطر المتنوعة.