السبت .. 12 مرشحًا يتنافسون على 8 مقاعد في انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

تجرى يوم السبت القادم الموافق السابع عشر من يونيه انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية ، حيث يتنافس عدد ١٢ مرشحا على عدد ٨ مقاعد، وذلك فى ٨ لجان داخل المحافظة.

فيما تخوض قائمة " عطاء بلا حدود " المنافسة وتضم ٨ مرشحين وهم المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة الحالى وأمين حزب حماة الوطن بالدقهلية وهو مهندس مدنى ويعمل فى مجال الاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والاستثمار العقارى وتجارة المعدات الثقيلة، و النائب أحمد الحديدى عضو مجلس النواب ويعمل فى مجال تجارة الأسماك، و المحاسب السيد حمد التهامى سكرتير الغرفة الحالى ويعمل فى مجال الاستثمارات العقارية وتصنيع وتجارة مواد البناء، والنائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ وأمين صندوق الغرفة الحالى ويعمل فى مجال المقاولات المتكاملة والتوريدات، والدكتور حاتم المير أمين صندوق مساعد الغرفة الحالى ويعمل بمجال الإستيراد والتصدير، والمحاسب سامى سلطان نائب رئيس الغرفة الحالى ورئيس شعبة المواد البترولية ويعمل بمجال مستودعات البوتاجاز والتجارة، والدكتور مدحت الفيومى نائب رئيس الغرفة الحالى ويعمل بمجالات تجارة الحلوى والاستيراد والتصدير، و النائب وليد فرعون عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة الغرفة الحالى ويعمل بمجالات مضارب الأرز .

بينما ينافس تلك القائمة عدد ٤ مرشحين آخرين وهم إبراهيم رفعت حسيب ويعمل بمجال إنتاج وتصنيع الخبز البلدى والشامى، و حسن الحنفى الناغى ويعمل بمجالات تنظيم المعارض والمؤتمرات والخدمات التكنولوجية، و عقيل محمد إبراهيم وشهرته أشرف محسن قومسيونجى خضر وفاكهة، و محمد السيد جاد صاحب مقهى ومزادات عامة وتصدير .

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل فى عدد ٨ لجان الأولى رئيسية والآخرين فرعية وهى لجنة رقم ١ ومقرها النادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضى وتشمل ناخبى بندر ومركز المنصورة ولجنة رقم ٢ ومقرها النادى الاجتماعى باستاد المنصورة وتشمل باقى ناخبى بندر ومركز المنصورة ولجنة رقم ٣ ومقرها مجلس مدينة طلخا وتشمل ناخبى بندر ومركز طلخا وبندر ومركز بلقاس وبندر ومركز نبروه والستامونى وجمصة ولجنة رقم ٤ ومقرها قاعة أم كلثوم بالسنبلاوين وتشمل ناخبى بندر ومركز السنبلاوين وبندر ومركز تمى الأمديد وبندر ومركز أجا.

أما لجنة رقم ٥ ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة ميت غمر وتشمل ناخبى بندر ومركز ميت غمر ولجنة رقم ٦ ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة دكرنس وتشمل ناخبى بندر ومركز دكرنس و بنى عبيد و شربين ولجنة رقم ٧ ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة منية النصر وتشمل ناخبى بندر ومركز منية النصر والكردى وميت سلسيل ولجنة رقم ٨ ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة المنزلة وتشمل ناخبى بندر ومركز المنزلة والجمالية والمطرية .