السعودية تبحث مع فلسطين وسوريا والكويت تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس الاثنين، مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، إلى جانب آخر المستجدات والتطورات في فلسطين.

كما جرى - خلال اللقاء الذي عُقد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك في الرياض - مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وهنّأ الأمير فيصل، المالكي على انضمام فلسطين للمكتب الدولي للمعارض، معربا عن شكر وتقدير المملكة لدعم دولة فلسطين ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وفي السياق، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بوزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، حيث بحثا مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادلا وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية السعودي، برئيس جمهورية كيريباتي وزير الخارجية تانيتي ماماو، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.