اليوم.. مؤتمر صحفي بنقابة الموسيقيين لإعلان تفاصيل الانتخابات بحضور النقيب وكل المرشحين

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية في بيان صحفي إن غلق باب الترشح للانتخابات سوف يكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5 مساء، وبعدها يجتمع الفنان مصطفى كامل بكل المرشحين الذين قدموا أوراقهم الانتخابية، في جو أسري داخل النقابة لإعلان تفاصيل هامة تخص المرحلة الانتخايية القادمة.

وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفى فور غلق باب الترشيح لإعلان الأسماء النهائية للمرشحين والإعلان عن مفاجأة من العيار الثقيل.

وأكد طارق مرتضى أن الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين. وجه الدعوة لكل المرشحين وكان نصها يشرفنى دعوة السادة الزملاء. المرشحين للانتخابات يوم الثلاثاء الساعة الخامسة عصرا بإذن الله لحضور جلسة أبناء البيت الواحد. بيت الجميع. نقابة الموسيقيين.

واختتم دعوته بكلمة كل الحب والاحترام والتقدير لكل الزملاء بلا استثناء . وأضاف أن هناك عددا من المفاجآت التي سوف تعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد على هامش اجتماع النقيب والمرشحين.