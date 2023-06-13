ads
الثلاثاء 13 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. مؤتمر صحفي بنقابة الموسيقيين لإعلان تفاصيل الانتخابات بحضور النقيب وكل المرشحين

الفنان مصطفى كامل
الفنان مصطفى كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية في بيان صحفي إن غلق باب الترشح للانتخابات سوف يكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5 مساء، وبعدها يجتمع الفنان مصطفى كامل بكل المرشحين الذين قدموا أوراقهم الانتخابية، في جو أسري داخل النقابة لإعلان تفاصيل هامة تخص المرحلة الانتخايية القادمة.

وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفى فور غلق باب الترشيح لإعلان الأسماء النهائية للمرشحين والإعلان عن مفاجأة من العيار الثقيل. 

وأكد طارق مرتضى أن الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين. وجه الدعوة لكل المرشحين وكان نصها يشرفنى دعوة السادة الزملاء. المرشحين للانتخابات يوم الثلاثاء الساعة الخامسة عصرا بإذن الله لحضور جلسة أبناء البيت الواحد. بيت الجميع. نقابة الموسيقيين.

 واختتم دعوته بكلمة كل الحب والاحترام والتقدير لكل الزملاء بلا استثناء . وأضاف أن هناك عددا من المفاجآت التي سوف تعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد على هامش اجتماع النقيب والمرشحين. 

مصطفى كامل ابرز المرشحين لانتخابات نقابة الموسيقيين