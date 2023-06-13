زيلينسكي: القتال في الهجوم المضاد "صعب" لكنه "يمضي قدمًا"

اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، بأن القتال في الهجوم المضاد التي تشنه قوات نظامه ضد الجيش الروسي بمنطقة العملية العسكرية الخاصة "صعب" لكنه "يمضي قدما"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية .

جاءت تصريحات زيلينسكي في خطاب مسائي يومي.

وقبل خطاب زيلينسكي بقليل، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن الهجوم الأوكراني المضاد جارٍ وسيستمر "لأسابيع بل لأشهر".

وأضاف ماكرون أن قوات نظام كييف "ستنتشر لعدة أسابيع بل حتى لأشهر... نريد للهجوم المضاد أن ينجح قدر الإمكان، كي نتمكن من بدء مرحلة تفاوض بشروط جيدة".