بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية، أمس الإثنين، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.17 %، عند 11.041،27 نقطة.

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.25 % ليستقر عند 895،26 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.22 % بمجموع 820،24 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.23 % بمجموع 10.148،48 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 42 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 569 مليار درهم مغربي.