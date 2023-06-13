واشنطن: سنقدم قريبًا حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة ستقدم حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في المستقبل القريب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال كيربي: "أعتقد أنكم سترون المزيد من حزم المساعدات العسكرية الأمريكية في القريب العاجل".

ووفقا له، فإن واشنطن ستزود كييف بما تحتاجه لشن الهجوم المضاد. ولم يحدد بالضبط ما يمكن أن تحصل عليه أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تركز على "نجاح أوكرانيا في ساحة المعركة".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بأن "الحلفاء الغربيين" يعتزمون زيادة الدعم إلى أقصى حد لهجوم أوكرانيا المضاد وتزويد كييف بمساعدة طويلة الأجل.