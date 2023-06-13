أبرز قرارات مجلسي شئون "التعليم والطلاب" و"خدمة المجتمع" بجامعة الأقصر

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، والاجتماع الدوري لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور وكلاء الكليات أعضاء المجلسين.

وناقش مجلس شئون التعليم والطلاب، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن وضع استراتيجية كاملة ومنسقة بين الأجهزة المعنية فيما يخص الخطة التنفيذية لدمج أبناء سيناء في المجتمع لتقييم الجامعات المتاحة في شمال سيناء والعمل على النهوض بها وبقدراتها من أطقم التدريس ومعامل، وأجهزة.

كما ناقش المجلس تفعيل المحتوى العلمي لمقرر القضايا المجتمعية، وتحديد فصل واحد من الفصول الاختيارية بالسياحة والفنادق بعنوان" التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع السياحة والآثار".

كما ترأس رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، رقم 25 لمجلس شئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بالجامعة، حيث هنأ أعضاء المجلس، الدكتور حمدي حسين، بمناسبة تعيينه رئيسًا للجامعة، متمنيين له دوام التوفيق، واستكمال مسيرة العطاء في خدمة البحث العلمي، والارتقاء بالجامعة.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على إقامة السمبوزيوم الدولي الأول لسباكة البرنز خلال نوفمبر المقبل بكلية الفنون الجميلة، وكذلك الموافقة على إقامة معرض فني لفنانين إيطاليين، وعقد مذكرة تفاهم مع أكاديمية الفنون الإيطالية بروما.

وأوصى رئيس الجامعة خلال الجلسة، بوضع برنامج أسبوعي شهري؛ لمواجهة ظاهرة المخدرات بكل كلية، ومتابعة تنفيذه بكل دقة، مع العمل على توفير المقومات المادية، والبشرية؛ لتنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية اللازمة، وتعظيم دور اتحاد الطلاب، والرائدات الريفيات، ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة الترويج لتلك الأنشطة، وذلك في ضوء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

مجلس شئون التعليم والطلاب

مجلس شئون خدمة المجتمع (1)

مجلس شئون خدمة المجتمع (2)