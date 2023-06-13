"بعد وفاة مراقب".. معلمو الأقصر يطالبون بتواجد سيارة إسعاف أمام لجان الثانوية العامة

سادت حالة من الحزن بين الأوساط التعليمية بمحافظة الأقصر، عقب الإعلان عن وفاة معلم أثناء مراقبته لامتحانات الثانوية العامة، التي انطلقت صباح الإثنين بمحافظة الأقصر، في المواد غير المضافة للمجموع.

وورد بلاغ لدى غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بوفاة "جبريل علي محمد سليمان" معلم أول أ اللغة عربية بمدرسة حاجر أرمنت الحيط الغربي، 55 سنة، والمنتدب لأعمال الملاحظة بلجنة مدرسة الأقصر الثانوية بنات، والذي وافته المنية داخل اللجنة إثر ذبحة صدرية، أثناء تأدية عمله بمراقبة الامتحانات.

وقال شهود عيان من زملائه باللجنة، أنهم فوجئوا أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة بمراقب الدور يهرول صارخا ويقول (الراجل بيموت)، فهرع بعض الزملاء إلى اللجنة فوجدوه ملقى على الأرض على وجهه وبه كدمة بالوجه إثر السقوط فقاموا بعمل إنعاش قلبي له بمساعدة الزائرة الصحية وكان بالكاد يتنفس، لكن تأخر سيارة الإسعاف لأكثر من ثلث الساعة رغم الاتصال أكثر من مرة، وعندما حضرت سيارة الإسعاف كانت روحه الطاهرة فاضت إلى بارئها قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية، حتى تم التصريح لذويه باستلام الجثمان.

كما تقدم اتحاد معلمي محافظة الأقصر واللجنة النقابية للمعلمين بالطود، بخالص العزاء، في وفاة المراقب جبريل على محمد سليمان، قائلة "أول شهيد من المعلمين في ماراثون امتحانات الثانوية العامة يسقط في الأقصر، رحم الله زميلنا وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأعرب اتحاد معلمي الأقصر، عن استيائه من تأخر وصول سيارة إسعاف، في بيان قائلا "إذا لم تتواجد سيارة إسعاف أمام مدرسة من أهم مدارس المدينة فكيف الحال بباقي اللجان في القرى والنجوع .. إلى هذا الحد أرواح المعلمين والطلاب رخيصة، نرجو من المسئولين تدارك الأمر بسرعة".

المعلم (1)