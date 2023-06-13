الأهلي ممتن لتهنئة فخامة الرئيس السيسي ويشكر كل المؤسسات الوطنية

عبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن امتنانه الشديد للتهنئة الرقيقة التي تلقاها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

ووجه مجلس الإدارة الشكر والتحية إلى سيادته وإلى كل مؤسسات الدولة التي تدعم الكيانات الناجحة لرفعة اسم مصر في المحافل القارية.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1 بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وخلال لقاء الإياب تقدم الوداد بهدف عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، قبل أن يقتنص محمد عبد المنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية.