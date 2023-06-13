أسامة حسني: الجيل الحالي بالأهلي يستحق الإشادة.. وكولر أدار المباراة بكفاءة

أكد أسامة حسني أن الجيل الحالي بالنادي الأهلي حقق بطولات كثيرة، ويستحق التقدير والإشادة، مؤكدًا أن الجماهير دائمًا تقارن بينه وبين الجيل الذهبي في 2005، لكن الفريق الحالي حقق 3 بطولات في أخر 4 أعوام، ليكرر نفس ما حدث في السابق.

وقال نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات: "الأهلي عمل على بناء جيل قوي منذ الخسارة في نهائي 2018 أمام الترجي، وتم انتقاء المدربين بعناية شديدة، من أجل حصد الألقاب محليا وقاريًا، والجيل الحالي كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي ويجب أن يحصل على حقه تمامًا".

وأضاف: "كان لدي يقين بتتويج الأهلي باللقب، رغم دخول مرمى الفريق هدف في الشوط الأول، والنادي تعلم من أخطاء الموسم الماضي، بعد حالة التشتيت وكثرة الشكاوى وسفر الجمهور، نسينا الملعب في النسخة الماضية، ولكن الأمور تغيرت تماما وخلقت الإدارة أجواء إيجابية وتم التغاضى عن باملاك تيسيما، أو أي أمور أخرى للمحافظة على تركيز اللاعبين".

وواصل: "كان هناك حالة ثقة كبيرة في حصد البطولة، وهو ما انتقل للاعبين الذين كانوا له رد فعل قوي في المباراة، وباملاك تيسيما حكم لا يليق أبدًا بالنهائي الإفريقي، فقد ظهر متوترًا".

وأشاد أسامة حسني، بالمدرب السويسري مارسيل كولر الذي يسير بشكل طيب في حصد البطولات المحلية والقارية، وقام بالدفع بـ أفشة والسولية في وسط الملعب وسيطر الفريق على اللقاء، وكذلك مشاركة عبدالقادر وشريف نشط الحالة الهجومية، وسنحت لنا أكثر من فرصة بعد التعادل، كما شارك رامي ربيعة لإغلاق منطقة العمق بعد اعتماد الوداد على الكرات الطولية.

وزاد: "الكابتن الخطيب رفض النزول إلى منصة التتويج، خصوصًا في ظل وجود حسام غالي رئيسًا للبعثة، وكانت لقطة رائعة للغاية".

وتابع:"لم أكن قلقًا رغم تسجيل الوداد، لاعبي الأهلي يمتلكون شخصية وقوة كبيرة، وحصد بطولة من ملعب مركب محمد الخامس يحسب للجهاز الفني واللاعبين".

وأتم:"فوز الأهلي باللقب القاري انجاز بالفعل، ولكن سيتم اغلاق الملف تمامًا، وبدء الاستعداد للبطولات الأخرى، بل أنني قولت بعد لقاء الأمس الـ12 يا أهلي".