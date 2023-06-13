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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيلم "The Little Mermaid" يهبط للمركز الثاني في شباك التذاكر الأمريكي

The Little Mermaid
The Little Mermaid
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هبط فيلم “The Little Mermaid” للممثلة هالى بيلى، إلى المركز الثاني في شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

بلغت إيرادات الفيلم 347 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، حصد منها 206 مليونا فى شباك التذاكر الأمريكى و141 مليونا فى السوق الأجنبية.

الفيلم من إخراج روب مارشال، وتدور الأحداث فى إطار من الخيال، حيث توافق الحورية آريل على عرض محفوف بالمخاطر، حينما تذهب إلى مغامرة على أمل التحول إلى إنسانة بشرية والفوز بقلب حبيبها الأمير إيريك الوسيم. فيلم "The Little Mermaid" مستوحى من القصة الكلاسيكية التى كتبها هانز كريستيان أندرسن عام 1837.

The Little Mermaid شباك التذاكر الأمريكي