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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جينيفر لورانس تبدي استعدادها للعودة إلى سلسلة "Hunger Games" مجددًا

Hunger Games
Hunger Games
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قالت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار جينيفر لورانس، إنها مستعدة للعودة إلى امتياز أفلام "Hunger Games" بعد أن أصبحت اسمًا مألوفًا لعملها في دور "كاتنيس إيفردين" في الأجزاء الأربعة السابقة، وذلك خلال لقاء مع موقع "فارايتي" للترويج لفيلمها الجديد " No Hard Feelings".

وتستعد الشركة المنتجة للسلسلة لإطلاق جزء جديد يحمل اسم "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes"، من بطولة فيولا ديفيس، راشيل زيجلر، توم بليث، بيتر دينكلاج، جايسون شوارتزمان وهنتر شيفر. يروي الفيلم صعود كوريولانوس سنو إلى السلطة ليصبح رئيس بانيم. ومن المقرر إطلاقه في 17 نوفمبر.

"No Hard Feelings" هو فيلم كوميدي بذيء من بطولة لورانس في دور سائقة أوبر تبلغ من العمر 32 عامًا، والتي تم تعيينها من قبل زوجين ثريين (ماثيو بروديريك ولورا بينانتي) لتواعد ابنهما البالغ من العمر 19 عامًا (أندرو بارث فيلدمان)، لمساعدته على الخروج من قوقعته قبل التوجه إلى الكلية.

 

جينيفر لورانس Hunger Games