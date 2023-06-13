المقاطعة الفنية.. فنانون أعلنوا عدم المشاركة الفنية لزملائهم

أثارت تصريحات المخرج محمد سامى الأخيرة جدلًا واسعًا، بعد تعليقه على الفنانة ناهد السباعى بعدم الرغبة فى العمل مع زوجته الفنانة مى عمر، وظهر «سامى» ليؤكد أنه لم يعرض عليها أحد العمل، وكيف ترفض شيئًا لم يعرض من الأصل، لتسود حالة من التعليقات من رواد «السوشيال ميديا» حول التصريحات بين الطرفين خاصةً أنها ليست الحالة الأولى فى إعلان أبناء الوسط الفنى عدم عمل البعض مع البعض، لتفتح الباب لسلسلة من سرد المقاطعات الفنية داخل الوسط الفنى بين زملاء المهنة الواحدة، وتتعدد الأسباب لكل حالة عن الأخرى بين أولاد الكار الفنى، ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز حالات القطيعة الفنية بين زملاء الوسط وأسبابها.

«السباعي» ليست الأولى مع «سامى»

أكدت الفنانة ناهد السباعى، خلال استضافتها مع الإعلامية أميرة بدر، أنها لا ترغب فى العمل مع المخرج محمد سامى فى عمل واحد مع زوجته الفنانة مى عمر.

وتابعت «السباعى»: «محبش أشتغل فى عمل الاتنين مع بعض فيه عشان ناس كتير حصل معاهم مشاكل من الثنائى ده، وأنا محبش أشتغل فى جو فى مشاكل».

وهو ما دفع المخرج محمد سامى، للرد على تصريحاتها بعد استضافته فى برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، خلال الأيام القليلة الماضية، قائلًا: «فيه واحدة برضه رفضت تشتغل معايا أنا ومى، وأنا ولا عمرى عرضت عليها تشتغل معايا، ولا مى عمرها عرضت عليها».

وتابع «سامى»: «إزاى أرفض حاجة متعرضتش عليا أصلًا من الأول، وأتكلم عنها وأعلق عليها».

«زينة»: «مش هشتغل مع سامى»

أثناء استضافة الفنانة زينة، ببرنامج «حبر سري» علقت على نجاح مسلسل «جعفر العمدة»، وأكدت أنها لم تكن ستشارك بالعمل لولا المنتج وتقديرها له.

وأكدت زينة: «مفيش أى مشاكل بينى وبين محمد سامى، لكن عمرى ما هشتغل معاه تانى، ورفضت ذكر الأسباب رغم تمسكها بقرار عدم العمل معه».

نجلاء بدر ترفض الثنائى

شاركت الفنانة نجلاء بدر، مع المخرج محمد سامى فى مسلسل «نسل الأغراب» الذى تم عرضه في رمضان 2021، وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال الموسم الرمضانى آنذاك، ورغم ذلك علقت الفنانة نجلاء بدر، أنها لن تعمل مع المخرج محمد سامى، مرة أخرى فى حال وجود زوجته الفنانة مى عمر.

وأكدت «بدر» خلال استضافتها مع الإعلامية إنجى على بالإذاعة: «أنا اشتغلت مع محمد سامى فى مسلسل حكاية حياة، ومسلسل البرنس، ولكن أصبح مشغولًا بسبب الكتابة وأصبح مضغوطا كثيرًا، وأصبح أكثر عصبية بشكل كبير وهو صعب النقاش معه».

وتابعت: «معنديش مشكلة أشتغل مع محمد سامى لوحده، معنديش مشكلة أشتغل مع مى عمر لوحدها، لكن خليط الاتنين مش هشتغل معاهم تانى، وده بيأثر على الشغل والشغل العائلى بيبوظ الشغل وبيعمل مشاكل».

مسلسل «نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد داش، أحمد مالك، وإخراج محمد سامى.

«الأسطورة» يفجر الخلاف بين نسرين أمين ومحمد سامى

بعد عرض مسلسل «الأسطورة» للمخرج محمد سامى وزوجته الفنانة مى عمر، والفنان محمد رمضان بطل العمل، نشبت خلافات كبيرة بين الفنانين المشاركين فى العمل مع المخرج محمد سامى، وصلت إلى ساحات الإعلام وتبادل الاتهامات.

بدأ الخلاف مع الفنانة نسرين أمين، حيث أعلنت عن تقليل حجم الدور الخاص بها على حساب زوجة المخرج الفنانة مى عمر، وهو ما جعل المخرج محمد سامى يرد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، ويفتح النار على نسرين، وعلق: «دى كدابة والشغل معاها كله مشاكل، وكانت بتيجى وعايزه تعمل مشاكل عشان دى هتخدمها وتستفيد، وكانت داخلة خمسة أعمال وياما ضربت مواعيد أوردرات».

وتابع «سامى»: «كانت بتيجى تقولى أنا مش هقول كل الجملة، هقول دى بس وكانت فاكرة نفسها يسرا، وهى أصلًا دور خامس فى المسلسل والخط بتاعها مع محمود حافظ مش رمضان».

وزاد الأمر سوءًا بالتنمر عليها وعلى الفنانة عائشة الكيلانى، وأنها فنانة درجة خامسة.

من جانبها؛ علقت نسرين أمين، على هجوم المخرج محمد سامى، بالرد بمنشور خاص على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلة: «الحمدلله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور، الحمد لله على نعمة القبول والشكل الجميل، ده نسبى وأذواق والحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أى بلطجة وقضايا مريبة».

وتابعت أثناء استضافتها فى لقاء تليفزيونى، أنها كانت تقصد المخرج محمد سامى، وأن المخرج محمد سامى يدعم زوجته على حساب باقى أفراد العمل.

وأضافت نسرين أمين، أن كل ما قاله محمد سامى كذب ولا يمثل لها أى قيمة ولم يزعجها لكونه باطلًا ليس أكثر، وأن الجماهير ردت عليه وعلى تجاوزاته وتنمره.

ياسمين صبرى ومحمد سامى

علقت الفنانة ياسمين صبرى على دورها فى مسلسل «الأسطورة»، أن به الكثير من الملاحظات على الأداء، والمفترض من يرى ذلك هو المخرج، إلى جانب تغيير بعد الاتفاقات الخاصة بالعمل وبعض المشاهد، وهو ما تعجبت منه كثيرًا، وأعلنت دعمها للفنانة نسرين أمين، بعد التنمر عليها من قبل المخرج محمد سامى.

من جانبه؛ هاجم «سامى» ياسمين صبرى، وقال لها أثناء مداخلته مع الإعلامية رشا نبيل: «وخلينى أقولك ياسمين صبرى كل اللى شاغلها، مى عمر لابسه إيه والفنانة الفلانية لابسه إيه النهارده، وهى أصلا كل شغلها على بعض كم مشهد وظهرت من الحلقة العشرين، والكلام ده مبيصنعش نجوم».

وتابع «سامى»: «ياسمين صبرى جت قالتلى أنا مش عاجبني مشهد الفينال قولتلها إن شالله ما عجبك، وقالت الفينال ده مش هيناسبنى، قولتلها إن شالله ما ناسبك أنا مش هتناقش معاكى ومش عايزه تصورى إن شالله ما صورتيه، فى الآخر وجودك أو عدمه فى المسلسل لن ينقص منه شئ».

غادة عبدالرازق.. «الخلاف الأصعب»

الثنائى الفنانة غادة عبدالرازق والمخرج محمد سامى، ثنائية فنية حققت نجاحًا كبيرًا فى الدراما، حيث حقق مسلسل «حكاية حياة»، ومسلسل «مع سبق الإصرار» نجاحات كبيرة ولاقت قبولًا كبيرًا بين الجماهير، ولكن حدث خلاف كبير بين الفنانة والمخرج، وصل إلى حد اتهام محمد سامى، لها بتأجير بلطجية والتعدى عليه، وهو ما نفته الأخيرة، وعلقت فى تصريحات تليفزيونية، أنها لن تعمل معه بسبب أنه «شخص لسانه طويل ومتجاوز، ومستحيل أشتغل معاه تانى».

وعلق «سامى»: «لا يمكن أشتغل مع غادة عبدالرازق مهما حصل، دى جابت بلطجية يضربونى وده أنا عمرى ما شوفته، ربنا يوفقها لكن الشغل بينا انتهى».

منى زكى ومصطفى شعبان

علقت الفنانة منى زكى على مشاركتها مع الفنان مصطفى شعبان، فى فيلم «أحلام عمرنا»، أنها ندمت على التجربة، وبعد سؤال الفنان مصطفى شعبان فى برنامج «حبر سرى» علق: «زعلت طبعًا إنها قالت كده، منى زكى أهم نجمة فى جيلنا فى الوطن العربى، وأكيد زعلت لما قالت كده واللى زعلها أكيد حاجات فنية، واحنا كنا صغيرين ومعندناش خبرة ومكنش فيه حد يقدر يوجهنا ويلم بينا».

وتابع: «لكن منى ممثلة قديرة وأخوها كان معايا فى الكلية، واتقابلنا كتير فى مناسبات بس متكلمناش فى الموضوع».

من جانبه؛ علقت منى زكى فى برنامج «مصارحة حرة» عن فيلم «أحلام عمرنا»: «الفيلم كان فيه مشاكل كتير والناس مكنش عندها خبرة، وفى الآخر تحديدًا حصل مشاكل أكتر، لدرجة كان عندى مشهد دوبلاج وطلبت حاجات معينة ولما محصلتش مروحتش».

وعن العمل مع مصطفى شعبان قالت: «لا مش هشتغل معاه تانى ومش هكرر التجربة دى».

آيتن عامر وريهام حجاج

نشب خلاف كبير بين الفنانة آيتن عامر والفنانة ريهام حجاج، وذلك من خلال اللقاء بينهما فى مسلسل «وكل ما نفترق» الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى عام ٢٠٢١.

بدأ الخلاف بعد أن كتبت آيتن عامر عن رغبتها الانسحاب من العمل، دون توضيح أسباب ذلك الانسحاب، لترد ريهام حجاج بتعليق ساخر: «عشنا وشوفنا أخت البطل عايزه دورها يبقى أكبر من البطلة»، ووصل الأمر البلاغات وساحات القضاء.

وعلقت الفنانة الكبيرة وفاء عامر شقيقة آيتن فى لقائها مع الإعلامى عمرو أديب: «أنا كلمت المنتج وقولتله لازم يقعدوا مع بعض كاتنين نجوم ويتصافوا، آيتن نجمة برضه مش كومبارس».

وتابعت: «رد عليا رد غريب وقالى سيبيهم بس شوية، اسيبهم ازاى واتنين فنانين بيتقابلوا فى مشاهد وبيمثلوا قدام بعض بالحالة دى، وقولتله هاجى وأحضر القاعدة ونصافي بينهم لكن محصلش».

واختتمت: «اتقص مشاهد من آيتن وده مش متفق عليه، وكمان أنا ممكن أقول ده ساعات بيحصل بس مش لدرجة إنى أقص مشاهد قدامى وأنا أبقى الفاعل طول الوقت، ومن أول المسلسل آيتن بعتت رسالة للمنتج تقوله أنا حاسه أنها مش حبانى وبلاش والرسالة دى موجودة».

من جانبها؛ قدمت الفنانة آيتن عامر شكوى بالنقابة وفى تصريحات لها، أن الشكوى ظلت ٨ أشهر دون أى تحقيق أو حراك مما دفعها للتحرك القضائى.

«آدم» و«نجم».. قطيعة حتى الموت

ظهر الفنان محمد نجم، فى لقائه مع الإعلامية صفاء أبوالسعود، يُعلق على تقليد الفنان أحمد آدم، له قائلًا: «ماشى بيقلدنى على قهاوى إسكندرية، ومش معقول أشتغل معاه، إزاى أجيب الأصل مع الصورة فى عمل واحد، وياريت يكون نفسه ويكون عنده طريقته».

من جانبه؛ وبعد خلاف كبير ولسنوات طويلة كشف أحمد آدم، سبب خلافه مع الفنان محمد نجم، وعلق أثناء استضافته ببرنامج الإعلامية بسمة وهبة: «أنا لو اتكلمت هخلى الناس تكره محمد نجم على حاجات شوفتها بعينى، وأنا عارف هو شايل منى ليه».

وتابع: «هو مش ناسيلي إنى مشيت وسيبتله مسرحية، بسبب إن أنا جاى من عند مسرح محمد صبحى وده فنية عسكرية، مسرح نجم معجبنيش وطريقته مش مظبوطة، وبعدين عرفت أنه كان عايزينى يغيظ بيا الأستاذ صبحى».

وبعد عرض حلقة الفنان أحمد آدم بأيام قليلة يلاقى الفنان محمد نجم ربه ويتوفاه الله، ليتهم شريف نجم، نجل الفنان محمد نجم، الفنان أحمد آدم، أنه سبب فى وفاة والده، حيث كشف «شريف» أن أحد أصدقاء والده أرسل له فيديو هجوم آدم عليه، مما أدى إلى ارتفاع ضغطه ثم جلطة بالمخ توفى على أثرها.