"التحالف الدولي" يطلق حملة لجمع 601 مليون دولار لدعم المناطق المحررة بالعراق وسوريا

أكد وزراء خارجية دول التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، أن قتال التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا يمثل الأولوية الأولى للتحالف، مع توفير الموارد الكافية لدعم التحالف والشركاء الشرعيين، حيث أعلن وزراء التحالف إطلاق حملة تعهد مالي من أجل الاستقرار، بهدف جمع 601 مليون دولار للمناطق المحررة من داعش في العراق وسوريا، وقد أعلنت ثماني دول أعضاء بالفعل عن تعهدات بأكثر من 300 مليون دولار.

ونقلا عن البيان الصادر، الاثنين، عن الاجتماع الوزاري لدول التحالف في الرياض بالمملكة العربية السعودية، فإنه فيما يتعلق بالعراق، شدد الوزراء على الحاجة إلى تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب التي يقودها المدنيون ومكافحة تمويل الإرهاب في العراق على المدى الطويل، جنبا إلى جنب مع جهود تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من داعش، ودعم الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية، بما في ذلك البشمركة الكردية.

وأشادوا بالتقدم الذي أحرزه العراق في إعادة مواطنيه من شمال شرق سوريا والجهود العراقية لتنفيذ حلول مستدامة طويلة الأجل، بما في ذلك الإجراءات القانونية المناسبة لضمان محاسبة المذنبين بارتكاب جرائم، وضمان تمكين ضحايا داعش الذين يسعون إلى إعادة الاندماج في مجتمعاتهم الأصلية من القيام بذلك.

وفيما يتعلق بسوريا، يقف التحالف إلى جانب الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. ويواصل التحالف دعم الاستقرار في المناطق المحررة من داعش والدفع بجهود المصالحة وإعادة الإدماج لتعزيز الظروف المواتية لتحقيق حل سياسي للنزاع على مستوى البلاد.