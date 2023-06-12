تيجانا: تجربة فريق الأمل بالزمالك مفيدة وستستمر

أكد إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، أن تجربة فريق الأمل مفيدة جدا، وستأتي بثمارها في المستقبل القريب على الفريق الأول.

وأضاف إسماعيل يوسف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول أبدى إعجابه الشديد بفكرة تكوين فريق الأمل ومؤمن بهذا الأمر، للوقوف على مستوي العناصر الشابة المتواجدة في جميع المراحل العمرية.

وتابع "تيجانا" أن مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، يقومان بدور مهم مع فريق الأمل، موجها الشكر لهما على إيمانهم بالفكرة والعمل عليها.

وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أن الاختيارات الخاصة بعناصر فريق "الأمل" وانضمامها للفريق الأول هي قرار الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

واوضح أن المدير الفني للفريق الأول سيقوم خلال الساعات المقبلة باختيار الأسماء مواليد 2001 و 2002 التي ستسمر مع الفريق الأول في الفترة المقبلة، على أن يتم العمل على إعارة باقي اللاعبين الذين يمتلكون عقودا مع النادي، من أجل الخروج والحصول على المشاركة ومن ثم الاستفادة منهم في المستقبل .

وقال إسماعيل يوسف إن فريق الأمل سيستمر بشكل دائم لمواصلة تصعيد عناصر للفريق الأول كما تم خلال الفترة الأخيرة بتواجد ما يقرب من 12 لاعبا من قطاع الناشئين مع الفريق.

واختتم إسماعيل يوسف تصريحاتة مؤكدا أن قطاع الناشئين يمتلك العديد من اللاعبين المميزين سيكون لهم شأن مع الفريق الأول في المستقبل القريب، و سيقومون بتوفير الأموال على النادي .