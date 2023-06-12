صحيفة عبرية: إسرائيل أبلغت واشنطن عزمها بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة

قال موقع "والا" العبري، اليوم الإثنين، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية أبلغت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، أنها تعتزم الإعلان في وقت لاحق من الشهر الجاري، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الموقع العبري أنه كان المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، لبحث مخطّط E1، الذي يستهدف إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معالي أدوميم" مع القدس وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين" ويمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، قولهم إن واشنطن راضية للغاية، بالقرار الإسرائيلي بتأجيل مناقشة مخطّط E1.

لكن المسؤولين ذاتهم ذكروا أن هذا ليس سوى جزء واحد من الإعلان الإسرائيلي، مشيرين إلى أن الجزء الثاني هو أن الحكومة الإسرائيلية، تخطط للإعلان عن آلاف الوحدات الجديدة، في عدة مستوطنات في الضفة الغربية.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل، بحسب الموقع، أن إسرائيل تنوي الإعلان عن تعزيز تخطيط، وبناء ما لا يقلّ عن 4 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، لافنا إلى أن مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، سوف يجتمع قبل نهاية يونيو المقبل، للمصادقة على المضي قدما في الخطط الاستيطانية.

وبحسب ما أورد "واللا"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، لم يسمّهم، فإن إدارة بايدن تحاول الضغط على مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لعدم الدفع بخطط البناء الاستيطانية الجديدة، أو على الأقل تقليصها إلى الحد الأدنى، وعدم شمل البناء في مستوطنات معزولة".