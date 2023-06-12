الخارجية الفلسطينية توجه طلبا لأمريكا بشأن عزم إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، باتخاذ موقف حازم لمنع عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، الخطوة جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإمعانا إسرائيليا رسميا في ضم الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لما أورده الإعلام العبري أيضا حول إقدام الحكومة الإسرائيلية على إبلاغ الإدارة الأميركية بهذه المخططات، واعتبرتها اختبارا جديا للإدارة الأميركية وموقفها من حل الدولتين.