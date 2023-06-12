نادي المقاولون يدشن قطاع الكرة النسائية

أعلن نادي المقاولون العرب تدشين قطاع كرة القدم النسائية بالنادي بتأسيس فريق أول للكبار وفريق أخر مواليد 2005 على أن تجرى الاختبارات داخل النادي يومي الجمعة والثلاثاء في الخامسة مساء لاختيار العناصر التي ستنضم للفريق الأول ولمن يرغب في الانضمام لفرق السيدات بالنادي.

وتجري الاختبارات تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين سعيا من النادي لمواكبة التطور وصناعة قطاع كرة قدم نسائية ينافس بقوة من خلال اختيار أفضل العناصر.

وحدد مسؤل المقاولون العرب مواعيد الاختبارات لكل الأعمار السنية في الخامسة من مساء يومي الجمعة والثلاثاء بمقر النادي بالجبل الأخضر.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة ان نادي المقاولون يفتح أبوابه امام الجميع وسيتم خضوع اللاعبات لاختبارات تمهيداً لضم العناصر المميزة.