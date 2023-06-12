السجن 3 سنوات لتجار «الميثامڤيتامين» ببولاق الدكرور

عاقبت الدائرة ١٨ جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، متهمين بالاتجار في المخدرات بالحبس ٣ سنوات، بتهمة تجارة المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر أبوسحلي، وعضوية المستشارين مختار محمد العشماوى، سالم عبدالعزيز سيد، وأمانة سر محمد عوض وخالد القاضي.

جاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بجنوب الجيزة، أن المتهمين إسلام سلطان محمود- ٢٢ عامًا، سامح محسن محمد- ١٦ عامًا، حازا وأحرزا جوهر مخدرًا «ميثامڤيتامين»، و«ترامادول»، وأسلحة بيضاء، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأمرت النيابة بإحالتهما إلى محكمة الاستئناف بالقاهرة لتحديد جلسة محاكمتهما.

وثبت في تقرير المعمل الكيميائى، أن المضبوطات عبارة عن ١٩ كيس بلاستيك شفاف، لمادة بلورية بيضاء، ثبت أنها لجوهر «الميثامڤيتامين»، المدرج بالقانون الأول من المخدرات، وكمية من أقراص الترامادول.

واستمعت النيابة إلى اعترافات المتهمين، حيث أقرا باتخادهما من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وكرًا الاتجار في المخدرات، لتحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال توزيع المواد المخدرة علي عملائهما، بواسطة دراجة بخارية، وحيازته سلاح أبيض بغرض الدفاع عن النفس.

بدأت الواقعة بورود معلومات مفادها اتجار المتهمين في المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مكانهما وضبطهما بجواز دراجة بخارية، يتبادلان أكياس شفافة، بداخلها مخدرات، وبضبطهما والاكياس، عثر بحوزتهما على سلاح أبيض، وشرائط دوائية، ومبلغ مالى، وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بغرض الاتجار فيها.