التعليم: 3 حالات غش إلكترونى واستبعاد ملاحظين في أول أيام امتحانات الثانوية

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة، شهد أداء امتحان التربية الدينية والقومية وهي مواد غير مضافة للمجموع.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، إن أجواء الامتحان منضبطة ولم ترد أى شكاوى أو مشكلات تذكر لوزارة التعليم حتى الآن.

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم كان حريصا منذ بداية اليوم على حضور فى غرفة العمليات المركزية فى الوزارة ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بانتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وواصل:" تم رصد تداول ورقة أشيع أنها تخص التربية الدينية ولكن الحقيقة أن الورقة تخص العام الماضى، وتم رصد 3 حالات غش إلكترونى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب"، موضحا أن الأمور كانت هادئة والإجراءات كانت منظمة ومتابعة كبيرة للجان.

وذكر أنه تم استبعاد 2 من الملاحظين بلجان الثانوية العامة فى سوهاج لتسهيل عملية الغش وتم رصدهم عن طريق كاميرا المراقبة، مضيفًا أن الوزير أكد على أن تكون الأسئلة واضحة وتقيمها إلى 3 أجزاء، ونتمنى أن تمر الامتحان بهدوء تام، حيث تبذل الوزارة جهود ضخمة لتأمين الامتحانات.

