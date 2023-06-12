"مستجدات التشريعات الضريبية" في ندوة بالغرفة التجارية بالإسكندرية

نظم قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة المستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي بالتعاون مع الغرفة التجارية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق ندوة بمحافظة الاسكندرية ضمن سلسلة لقاءات التعريف بمستجدات التشريعات الضريبية على مستوى محافظات مصر.

وافتتح المستشار عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، اللقاء موضحًا دور الهيئة في التوعية المجتمعية بالفاتورة الإلكترونية والرقمنة وما صاحبها من مستجدات ضريبية من خلال حملة إعلامية مشتركة مع مصلحة الضرائب، مؤكدًا أن الهيئة نظمت 12 لقاء حتى الآن مع مصلحة الضرائب على مدار عامين.

وأكد أحمد الوكيل، أن الغرفة التجارية بالإسكندرية، تعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه الأعضاء وإنهاء كافة المنازعات مع مصلحة الضرائب المصرية.

وكشف الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق الضريبية عن مشكلات الإيصال الإلكترونى عند التطبيق، فيما أوضح سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، كما تحدث رجب محروس مستشار رئيس المصلحة عن كيفية معالجة المشكلات الخاصة بالتقدير الجزافى للممولين من خلال الفاتورة الإلكترونية.

كما عرض ابراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بالمصلحة التعديلات التشريعية للضرائب، موضحًا انها تعديلات حكومية على قانون الإجراءات الضريبية أمام مجلس النواب لتدعيم وتعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية بالقانون، فيما شهد اللقاء مناقشة المعوقات التي تواجه التجار، وبحث آليات حلها .