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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: اضطرابات جوية أمطار رعدية وسرعة الرياح تصل لـ60 كم في الساعة

اضطرابات جوية
اضطرابات جوية
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أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة جوية سريعة من الاضطرابات الجوية تستمر غدًا الثلاثاء على أن تستقر الأجواء بعد غد الأربعاء.
وذكرخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يدقمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، أن هناك فرص لتساقط أمطار على السواحل الشمالية رعدية، وقد تمتد لبعض محافظات الوجه البحري وبعض المناطق بالقاهرة الكبرى، مع ارتفاع درجات الحرارة لـ 43 درجة مئوية في بعض المناطق.
وأشار إلى أنه من المتوقع ان تصل سرعة الرياح غدًا الثلاثاء ما بين 50 لـ 60 كم في الساعة.

وتابع: محافظات شمال الصعيد، ومنطقة خليج السويس، والبحر الأحمر، والصحراء الغربية ستشهد وجود منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، بجانب كتل هوائية جنوبية غربية، تؤدي إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة، قد تصل إلى العاصفة الترابية.
 

الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية الاضطرابات الجوية رياح مثيرة للرمال والأتربة العاصفة الترابية