سامي قمصان يكشف السبب الرئيسي وراء فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

علق سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، قائلًا: «الأهلي حقق بطولة كبيرة».

وقال سامي قمصان، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، إن الأهلي يمتلك منظومة محترمة، وبين شوطي المباراة، طالب كولر لاعبي الأهلي بالهدوء وعدم التركيز مع الجمهور، وأن يلعبوا كرة قدم فقط، وسيتم تحقيق اللقب.

وأضاف أن التغييرات ساهمت في تحقيق اللقب، كما أن لاعبي الوداد استغلوا حضور الجماهير الكبير، ولكن لاعبي الأهلي رغم الضغوطات نجحوا في تنفيذ خطط كولر الفنية.

وتابع، أن نادي الوداد المغربي يغير من طريقة لعبه في مباراة العودة، ولكن ثقافة الفوز لدى لاعبي الأهلي حسمت اللقاء في النهاية.

وأوضح أن الجهاز الفني توقع أكثر من سيناريو للمباراة، خاصة إشعال الشماريخ، أو وقوع لاعبي الوداد بصورة مستمرة، لذا كان الفوز من نصيبنا.

ولفت، إلى أن مارسيل كولر مدرب طموح ويسعى لتحقيق جميع البطولات مع النادي الأهلي، وبدايته التدريبية مبشرة للغاية.

وأكد أن بطولة أفريقيا الحالية لها حلاوة خاصة، كما أن الأهلي لم يكن يقبل الهزيمة من الوداد للمرة الثالثة في نهائيات أفريقيا، مشيرًا إلى أن الحظ لا يذهب إلى الأهلي، ولكن عادة البعض ان يقلل من قيمة البطولات التي يحققها الأهلي.

وأفاد: بطولة الدوري المصري من ضمن الأهداف الرئيسية التي يبحث عنها الأهلي، كما أن الفريق في إجازة حتى يوم 18 يونيو الجاري، بسبب التوقف الدولي.