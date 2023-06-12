ads
الثلاثاء 13 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف علي الحدود الإدارية لحي المنيرة الغربية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرر بتولي أشرف بكر رئيس حي إمبابة وتكليف رمضان عبد الرحمن عبد الباري من العاملين بالمستوى الوظيفي الاول  أ  بالمجموعة النوعية لوظائف الإقصاء والتمويل والمحاسبة نائب رئيس حي المنيرة الغربية يعمل للقيام بعمل الحي ندبا عن الوظيفة.

وتم تحديد الحدود الإدارية لحي المنيرة الغربية بنفس حدود قسم المنيرة الغربية وتشمل عدة مناطق منها :- "عزبة المطار كامله - عزبة خيزه كاملة انتهاءا بكوبري الدائري - عزبة الخطيب كامله - يمين الصفطاوي انتهاءا بكوبري الدائري - منطقة الحفرية كاملة - مدينة الأمل - منطقة الشجرة - شارع الأقصر يميناً ويساراً - الامام الغزالي - طريق بشتيل انتهاءا بالدائري - جامع فلفل حتي امتداد الوحده - منطقة المنيرة الغربية"، سيكون مقر حي المنيرة الغربية موقتاً في مبني حي شمال سابقاً (حي امبابه حالياً) بجوار قسم شرطة المنيرة الغربية .

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي امبابة المنيرة الغربية حي شمال سابقا