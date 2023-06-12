تعرف علي الحدود الإدارية لحي المنيرة الغربية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرر بتولي أشرف بكر رئيس حي إمبابة وتكليف رمضان عبد الرحمن عبد الباري من العاملين بالمستوى الوظيفي الاول أ بالمجموعة النوعية لوظائف الإقصاء والتمويل والمحاسبة نائب رئيس حي المنيرة الغربية يعمل للقيام بعمل الحي ندبا عن الوظيفة.

وتم تحديد الحدود الإدارية لحي المنيرة الغربية بنفس حدود قسم المنيرة الغربية وتشمل عدة مناطق منها :- "عزبة المطار كامله - عزبة خيزه كاملة انتهاءا بكوبري الدائري - عزبة الخطيب كامله - يمين الصفطاوي انتهاءا بكوبري الدائري - منطقة الحفرية كاملة - مدينة الأمل - منطقة الشجرة - شارع الأقصر يميناً ويساراً - الامام الغزالي - طريق بشتيل انتهاءا بالدائري - جامع فلفل حتي امتداد الوحده - منطقة المنيرة الغربية"، سيكون مقر حي المنيرة الغربية موقتاً في مبني حي شمال سابقاً (حي امبابه حالياً) بجوار قسم شرطة المنيرة الغربية .