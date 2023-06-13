"مشواري".. حفل متميز لتكريم الكينج "محمد منير " في جدة بالسعودية

انطلاقة جديدة تحت عنوان"مشواري" حيث يحيي الحفل الغنائي بمسرح بنش مارك بجدة للنجم الفنان محمد منير، تكريما لمسيرته الفنية.

ويحيي الكينج منير الحفل، الذي يقام يوم 16 يونيو الجاري، بصحبة الأوركسترا التي يقودها المايسترو هاني فرحات، لقدم أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

وأعرب منير في وقت لاحق عن سعادته بتكريم هيئة الترفيه السعودية للفنانين في حياتهم وكذلك بعد مماتهم، مثل حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة، وعمل مسارح بأسماء فنانين مثل طلال مداح، ومحمد عبده، وأبو بكر سالم.

من ناحية أخرى أوضح" منير" أنه شارك في دراما وإعلانات رمضان الماضي، بغناء تتر مسلسلي "عملة نادرة" لنيللي كريم، و"سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، بالإضافة لأكثر من إعلان .

وقام الكينج بطرح أغنية جديدة بعنوان "أنا الذي" مع الملحن عصام كاريكا، بعد مرور 27 عاماً على أغنيتهما معاً بعنوان "عمر عيني" عام 1996 ومن كلمات مصطفى كامل.

ويعد منير أول مطرب عربي يقدم موسيقى الجاز بألبومه "شبابيك" عام 1981، الذي حقق نسب مبيعات كبيرة، جعلته ضمن أفضل الألبومات الموسيقية والعربية في القرن العشرين، ضمن عشرات الألبومات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، من بينها "علموني عنيكي" عام 1977 .

بالإضافة الي "يا إسكندرية" 1990، و"من أول لمسة" 1996، و"في عشق البنات" 2000، إضافة إلى مشاركته في عدد من المسلسلات، والأفلام، والمسرحيات، من بينها: مسلسل "جمهورية زفتى 1999"، وفيلمي "حدوتة مصرية"، و"المصير"، ومسرحية "الملك هو الملك".